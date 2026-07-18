Un operaio di 38 anni è morto all’ospedale Maggiore dopo essere caduto dal tetto di un’azienda a Masi Torello. L’incidente è avvenuto mentre lavorava sul sito. Il lavoratore è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto a causa delle ferite riportate. La vittima risiedeva a Molinella. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Non ce l’ha fatta Nadeem Yasir, il 38enne, residente a Molinella, è morto ieri all’ospedale Maggiore a causa delle ferite riportate dopo la caduta dal tetto dell’azienda Valli Estensi di Masi Torello. Ma ecco fatti. Il 38 enne, di origini pakistane, nella mattinata di giovedì scorso era impegnato in alcuni lavori di manutenzione che riguardavano il tetto della ditta Valli Estensi, produttrice di succhi e conserve nella zona di Masi Torello. Mentre stava svolgendo la sua mansione, all’improvviso ha perso l’equilibrio finendo per precipitare dalla struttura. La caduta, da un’altezza di 8 metri, ha fatto scattare l’immediato intervento dei soccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Precipita dal tetto mentre lavora. Operaio perde la vita all’ospedale

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Piaga morti sul lavoro, operaio perde la vita a Padova. Ferito grave a Verona

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