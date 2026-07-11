Un operaio di 50 anni è caduto da circa cinque metri mentre lavorava in un cantiere a Force, nel centro Italia. L’incidente è avvenuto questa mattina, e l’uomo è stato subito soccorso. È stato trasportato in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, dove si trova sotto osservazione. La dinamica della caduta non è ancora stata chiarita.

Ascoli, 11 luglio 2026 – Un operaio di 50 anni si trova ricoverato all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona a seguito di un incidente sul lavoro del quale è stato vittima questa mattina a Force (Ascoli Piceno). L'uomo era impegnato in un cantiere quando, per cause in corso di accertamento, è precipitato da un'altezza di circa cinque metri. Una caduta rovinosa che gli avrebbe provocato importanti lesioni alle gambe. Valutate le condizioni e anche alla luce della dinamica dell'incidente, i sanitari giunti sul posto hanno disposto il trasferimento del paziente in eliambulanza al Trauma Center del Torrette. Durante le fasi del soccorso l'operaio è stato sempre cosciente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Precipita da 5 metri mentre lavora in cantiere, paura per un operaio

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Grave incidente sul lavoro a Camastra

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