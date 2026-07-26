Un deputato di Futuro Nazionale con Vannacci ha denunciato minacce ricevute sui social media, rivolte sia a lui che alla sua famiglia. In una nota ufficiale, il parlamentare ha riferito che qualcuno gli ha scritto di volerlo far saltare in aria. La denuncia è stata presentata dopo aver ricevuto questi messaggi, senza ulteriori dettagli sulle eventuali indagini in corso o sui responsabili.

Minacce social contro il deputato di Futuro Nazionale con Vannacci Emanuele Pozzolo e la sua famiglia. A denunciare l’episodio è stato lo stesso parlamentare attraverso una nota diffusa dal partito. Il commento sarebbe comparso sotto un suo post dedicato alla notizia dell’ attentato a Berlino. «Preparati che tra poco qualcuno ti farà saltare in aria insieme alla tua famiglia, b.». Questo il contenuto del messaggio pubblicato sui social, rivolto al deputato e considerato una minaccia di morte nei suoi confronti e verso i suoi familiari. Il commento sarebbe stato lasciato sotto il profilo di Pozzolo. La denuncia di Pozzolo. Il Presidente della... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Pozzolo denuncia minacce social a lui e alla famiglia: “Qualcuno ti farà saltare in aria”

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