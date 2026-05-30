Il sindaco di Quarto ha ricevuto minacce e intimidazioni attraverso i social media. Le comunicazioni includevano frasi come “Ti metto dentro ai muri”. La polizia ha avviato le indagini per identificare chi ha inviato i messaggi. Non sono stati resi noti altri dettagli sulle verifiche in corso o sulle eventuali misure di sicurezza adottate. La vicenda si inserisce nel quadro di episodi di minacce rivolte a rappresentanti pubblici nelle ultime settimane.

Tempo di lettura: 2 minuti Intimidazioni e minacce social ad Antonio Sabino, sindaco di Quarto, comune flegreo del Napoletano, dopo la demolizione dei silos dell’ex cementificio confiscato dalla procura antimafia al clan Nuvoletta-Polverino e oggi acquisito al patrimonio dei beni confiscati del Comune di Quarto, per trasformarlo in un centro polivalente culturale con teatro all’aperto e aree fitness. Su un gruppo dove era stata messa in evidenza l’opera di demolizione alcuni utenti hanno pubblicati messaggi pesanti, come “morta una camorra se ne fa un’altra”, “pupazzo” e “ti metto dentro ai muri”. “Si tratta di messaggi molto gravi, per i. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘Ti metto dentro ai muri’, minacce via social a sindaco del Napoletano

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