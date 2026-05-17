Botte e minacce Lei lo denuncia Lui finisce in cella

Da ilgiorno.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna ha denunciato il suo ex fidanzato per averla costretta a salire in auto, picchiata e minacciata di morte. Dopo la denuncia, l’uomo è stato arrestato e si trova ora in carcere. L’episodio si è verificato in una località vicino a Milano, dove la vittima ha riferito di essere stata aggredita senza motivo apparente. La vicenda è stata oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine.

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di Alessandra Zanardi SAN GIULIANO MILANESE Ha costretto l’ex fidanzata a salire in auto, l’ha picchiata e minacciata di morte. Perciò un 24enne marocchino è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di stalking e minacce. È successo a San Giuliano, dove l’uomo, senza dimora, disoccupato e con alcuni precedenti per droga e reati contro la persona, è stato colto in flagranza subito dopo aver obbligato la donna, sua coetanea, a salire nell’abitacolo della propria auto. Un video lo riprende mentre, lungo la strada, si avvicina alla ex con fare aggressivo, arrivando anche ad alzare le mani e sferrarle un calcio. Il 24enne si sarebbe inoltre rivolto alla coetanea con insulti e minacce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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