Pontormo protagonista alle Scuderie del Quirinale | arriva la prima grande mostra monografica con capolavori da tutto il mondo

Da secoloditalia.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma sarà aperta la prima grande mostra monografica dedicata a Pontormo. La rassegna presenta capolavori provenienti da tutto il mondo e si concentra sull'opera dell’artista fiorentino, nato nel 1494 e morto nel 1557. La mostra si focalizza sulle opere più rappresentative di Pontormo, offrendo un panorama completo del suo percorso artistico e delle sue tecniche.

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Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografica dedicata a Pontormo (Jacopo da Pontormo; Pontorme, Empoli, 1494 – Firenze, 1557). Capofila assoluto della grande stagione del Cinquecento fiorentino che incarna il passaggio dal pieno Rinascimento alla Maniera, innovatore eccentrico dei modelli classici e per questo oggetto di una vasta fortuna novecentesca, da Pasolini a Bill Viola, venerato oggetto del desiderio di collezionisti di tutto il mondo ma popolare ed amato anche dal grande pubblico per i tratti di forte originalità della sua personalità creativa, Pontormo è ciononostante per la prima volta protagonista di una grande mostra interamente dedicata a lui. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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