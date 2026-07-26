Pontormo protagonista alle Scuderie del Quirinale | arriva la prima grande mostra monografica con capolavori da tutto il mondo

Notizia in breve

Dal 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma sarà aperta la prima grande mostra monografica dedicata a Pontormo. La rassegna presenta capolavori provenienti da tutto il mondo e si concentra sull'opera dell’artista fiorentino, nato nel 1494 e morto nel 1557. La mostra si focalizza sulle opere più rappresentative di Pontormo, offrendo un panorama completo del suo percorso artistico e delle sue tecniche.