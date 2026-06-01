I Segni dell’anima mostra alle Ex Scuderie di Palazzo Moroni
Venerdì 5 giugno alle 11 sarà inaugurata alle Ex-Scuderie di Palazzo Moroni a Padova la quarta edizione della mostra “I Segni dell’anima”. L’esposizione, dedicata alle suggestioni del suono, utilizza colori, luci e ombre per rappresentare le sensazioni sonore. La mostra, già apprezzata nelle edizioni precedenti, rimarrà aperta al pubblico presso il Comune di Padova.
Dopo il successo degli scorsi anni, venerdì 5 giugno alle ore 11 verrà inaugurata presso il Comune di Padova, alle Ex-Scuderie di Palazzo Moroni, la quarta edizione della mostra “I Segni dell’anima”, dedicata alle suggestioni del suono raccontata dai colori, dalle luci e ombre che diventano. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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