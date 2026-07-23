Roma da ottobre alle Scuderie del Quirinale la prima mostra monografica dedicata a Pontormo
Il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale si inaugura la prima mostra monografica dedicata a Pontormo. L’esposizione presenterà opere del pittore fiorentino, nato nel 1494 e morto nel 1557, provenienti da diverse collezioni. La rassegna durerà fino a una data da definire e sarà la prima esposizione di questa portata dedicata all’artista.
Roma, 23 luglio 2026 – Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografica dedicata a Pontormo (Jacopo da Pontormo; Pontorme, Empoli, 1494 - Firenze, 1557). Capofila assoluto della grande stagione del Cinquecento fiorentino che incarna il passaggio dal pieno Rinascimento alla Maniera, innovatore eccentrico dei modelli classici e per questo oggetto di una vasta fortuna novecentesca, da Pasolini a Bill Viola, venerato oggetto del desiderio di collezionisti di tutto il mondo ma popolare ed amato anche dal grande pubblico per i tratti di forte originalità della sua personalità creativa, Pontormo è ciononostante per la prima volta protagonista di una grande mostra interamente dedicata a lui. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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