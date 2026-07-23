roma da ottobre alle scuderie del quirinale la prima mostra monografica dedicata a pontormo

Notizia in breve

Il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale si inaugura la prima mostra monografica dedicata a Pontormo. L’esposizione presenterà opere del pittore fiorentino, nato nel 1494 e morto nel 1557, provenienti da diverse collezioni. La rassegna durerà fino a una data da definire e sarà la prima esposizione di questa portata dedicata all’artista.