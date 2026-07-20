Firenze nuova chiusura di Ponte al Pino | dal 27 al 30 luglio stop totale al traffico dei treni tornano le navette

Dal 27 al 30 luglio, il traffico ferroviario sarà interrotto nel tratto di Ponte al Pino a Firenze. Durante questo periodo, non sarà possibile viaggiare sui treni che attraversano l’area, e saranno attivate navette di sostituzione. La chiusura si rende necessaria per lavori di manutenzione e interventi tecnici da parte di Rfi. La circolazione ferroviaria riprenderà regolarmente il 31 luglio.

Firenze, 20 luglio 2026 – Ancora lavori, ancora stop totale ai treni. Da lunedì 27 a giovedì 30 luglio, il cantiere di Rfi per i lavori di sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino a Firenze tornerà a interessare la linea ferroviaria, comportando una nuova chiusura totale al traffico dei treni, con ulteriori inevitabili disagi per viaggiatori e pendolari. "Limitare gli arrivi, utilizzare lo smartworking”. La Regione Toscana comunica che, insieme al Comune di Firenze e agli altri soggetti coinvolti, tornerà a lavorare per contenere le criticità, garantendo informazione, navette continue, monitoraggio e sostegno, così come avvenuto nei giorni dal 6 al 9 luglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Firenze - Chiusura Ponte al Pino, tre mesi difficili per la viabilità

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