Ponte al Pino chiuso | nuovo stop dei treni dal 27 luglio Regione e Comune invitano ad incentivare lo smart working
Dal 27 al 30 luglio 2026, la linea ferroviaria sarà chiusa al traffico tra Ponte al Pino e le aree limitrofe a causa di lavori di sostituzione del cavalcaferrovia. La chiusura totale coinvolge il traffico ferroviario e si prevede che ci saranno disagi per i viaggiatori e i pendolari. Le autorità regionali e comunali raccomandano di favorire lo smart working per quei giorni.
FIRENZE – Dal 27 al 30 luglio 2026 il cantiere di RFI per i lavori di sostituzione obbligata del cavalcaferrovia di Ponte al Pino a Firenze tornerà ad interessare la linea ferroviaria e questo comporterà una nuova chiusura totale al traffico dei treni, con ulteriori inevitabili disagi per viaggiatori e pendolari. La Regione Toscana, il Comune di Firenze e degli altri soggetti coinvolti torneranno a lavorare per contenere le criticità, garantendo informazione, navette continue, monitoraggio e sostegno, così come avvenuto nei giorni dal 6 al 9 luglio. E’ tuttavia necessario anche in questa fase limitare al massimo gli arrivi a Firenze e utilizzare, quanto più possibile, lo smartwork. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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