Poggio Mirteto Controlli sulla sicurezza stradale a cura dei Carabinieri Tre persone denunciate per guida in stato di alterazione psicofisica
Tre persone sono state denunciate dai Carabinieri di Poggio Mirteto per aver guidato in stato di alterazione psicofisica. Durante i controlli sulla sicurezza stradale, sono stati verificati vari veicoli e conducenti. Nessun altro dettaglio sulle modalità o sui risultati dei controlli è stato comunicato. L’intervento rientra in un'operazione di monitoraggio della circolazione stradale disposta dalla compagnia locale.
Cronache Cittadine POGGIO MIRTETO – Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e della circolazione stradale disposti dalla Compagnia Carabinieri di Poggio L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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