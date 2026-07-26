Poggio Mirteto Controlli sulla sicurezza stradale a cura dei Carabinieri Tre persone denunciate per guida in stato di alterazione psicofisica

Da cronachecittadine.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre persone sono state denunciate dai Carabinieri di Poggio Mirteto per aver guidato in stato di alterazione psicofisica. Durante i controlli sulla sicurezza stradale, sono stati verificati vari veicoli e conducenti. Nessun altro dettaglio sulle modalità o sui risultati dei controlli è stato comunicato. L’intervento rientra in un'operazione di monitoraggio della circolazione stradale disposta dalla compagnia locale.

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