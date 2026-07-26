Poggio Mirteto Controlli sulla sicurezza stradale a cura dei Carabinieri Tre persone denunciate per guida in stato di alterazione psicofisica

Notizia in breve

Tre persone sono state denunciate dai Carabinieri di Poggio Mirteto per aver guidato in stato di alterazione psicofisica. Durante i controlli sulla sicurezza stradale, sono stati verificati vari veicoli e conducenti. Nessun altro dettaglio sulle modalità o sui risultati dei controlli è stato comunicato. L’intervento rientra in un'operazione di monitoraggio della circolazione stradale disposta dalla compagnia locale.