Belen Rodriguez ricoverata in ospedale dopo l’allarme dei vicini al 112 | Stato di alterazione psicofisica

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Belen Rodriguez è stata portata in ospedale a Milano dopo un intervento d'urgenza richiesto da un allarme dei vicini. La cantante e showgirl avrebbe mostrato uno stato di alterazione psicofisica, secondo quanto riferito alle forze dell’ordine. L’intervento è stato avviato dopo la chiamata al 112, con l’arrivo di ambulanza e forze dell’ordine. La donna è stata sottoposta a cure mediche, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

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Belén Rodriguez è stata ricoverata in ospedale a Milano dopo un intervento d'urgenza che ha richiesto l'intervento di ambulanza e forze dell'ordine. I soccorsi sarebbero intervenuti a casa sua a Milano dopo le segnalazioni dei vicini, allarmati dalle continue richieste d'aiuto della conduttrice. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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