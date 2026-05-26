Belen Rodriguez è stata portata in ospedale a Milano dopo un intervento d'urgenza richiesto da un allarme dei vicini. La cantante e showgirl avrebbe mostrato uno stato di alterazione psicofisica, secondo quanto riferito alle forze dell’ordine. L’intervento è stato avviato dopo la chiamata al 112, con l’arrivo di ambulanza e forze dell’ordine. La donna è stata sottoposta a cure mediche, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

Belén Rodriguez è stata ricoverata in ospedale a Milano dopo un intervento d'urgenza che ha richiesto l'intervento di ambulanza e forze dell'ordine. I soccorsi sarebbero intervenuti a casa sua a Milano dopo le segnalazioni dei vicini, allarmati dalle continue richieste d'aiuto della conduttrice. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Le urla di Bélen scuotono il palazzo: “Aiuto, aiutatemi”. Il malessere, l’allarme e la corsa in ospedale: “Alterazione psicofisica”Alle 7:15 di ieri, un’occupante ha urlato chiedendo aiuto dall’interno di un palazzo di cinque piani in zona Brera, nel centro di Milano.

Belén Rodriguez soccorsa in casa dopo urla che hanno allarmato i vicini: portata in ospedale. Si indaga anche su due incidentiLunedì mattina, Belén Rodriguez è stata soccorsa nella sua abitazione dopo aver urlato, attirando l’attenzione dei vicini.

Temi più discussi: Belen Rodriguez ricoverata in ospedale dopo l’allarme dei vicini al 112: Stato di alterazione psicofisica; Le urla di Bélen scuotono il palazzo: Aiuto, aiutatemi. Il malessere, l’allarme e la corsa in ospedale: Alterazione psicofisica; Belen scrive a Emma, il botta e risposta social che cancella il passato (e De Martino); Belen disperata urla e si barrica in casa, trattativa di 3 ore con la polizia: poi la corsa in ospedale.

Belen Rodriguez ricoverata in ospedale dopo l’allarme dei vicini al 112: Stato di alterazione psicofisicaMomenti di forte apprensione per le condizioni di Belén Rodriguez. Nella mattinata di lunedì 25 maggio, la conduttrice è stata soccorsa all'interno della sua abitazione in zona Brera, a Milano, al ... fanpage.it

Belen disperata urla e si barrica in casa, trattativa di 3 ore con la polizia: poi la corsa in ospedaleSono ore delicate quelle che sta vivendo Belen Rodriguez. Da quanto riportato dai quotidiani La Repubblica e Il Giorno, la conduttrice e modella argentina sarebbe stata ricoverata in ospedale dopo ... gossipetv.com