Controlli serrati contro furti e per la sicurezza stradale | otto persone denunciate

Nella settimana, i carabinieri hanno denunciato otto persone in stato di libertà durante controlli sul territorio della provincia di Pisa. Le operazioni sono state mirate a prevenire furti e migliorare la sicurezza stradale. Nessun dettaglio su eventuali reati specifici o esiti di accertamenti. Le forze dell'ordine hanno intensificato le verifiche in vari punti della zona, senza ulteriori comunicazioni ufficiali.

Otto denunce in stato di libertà è il bilancio dei controlli dell'ultima settimana sul territorio della provincia di Pisa da parte dei carabinieri.Ecco gli interventi nel dettaglio.Nella notte del 18 maggio a Pontedera, durante il controllo di un'auto, i carabinieri hanno sorpreso il conducente. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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