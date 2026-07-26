Tadej Pogacar ha vinto il Tour de France 2026, arrivando a cinque successi complessivi e entrando nel gruppo di ciclisti che hanno conquistato cinque volte la Grande Boucle. La vittoria si è conclusa il 26 luglio a Parigi. Con questa conquista, lo sloveno si unisce a leggende come Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain. Pogacar ha ottenuto il suo quinto trionfo in questa gara, consolidando il suo nome tra i grandi del ciclismo.

Parigi (Francia), 26 luglio 2026 - Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain e da oggi anche Tadej Pogacar: la vittoria del Tour de France 2026 frutta allo sloveno l'ingresso nel novero di coloro che hanno vinto 5 edizioni della Grande Boucle, una pagina di storia, l'ennesima, arrivata appunto in stile Pogacar. Corsa sempre all'attacco e quasi mai al risparmio, neanche dopo il ritiro del rivale di sempre Jonas Vingegaard, e tanto spettacolo per se stesso e per il pubblico: a referto 5 vittorie di tappa, nessuna banale, per il bottino totale che sale a 26 nella corsa francese, con il primato assoluto di Mark Cavendish che comincia a non essere così lontano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pogacar vince il Tour De France 2026 e raggiunge i più grandi a quota 5 successi

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Tadej Pogacar Sends A Huge Tour de France 2026 Message

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