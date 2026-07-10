Tim Merlier ha vinto in volata la settima tappa del Tour de France, una frazione di 175 km da Hagetmau a Bordeaux. Lo sprinter belga della Soudal-Quick Step ha preceduto nel finale il norvegese Soren Waerenskjold e l’eritreo Biniam Girmay. Tiziano Pogacar ha mantenuto la maglia gialla, rimanendo in testa alla classifica generale. La tappa si è svolta su un percorso pianeggiante.

Tim Merlier ha vinto in volata la settima tappa del Tour de France, la frazione pianeggiante di 175 km da Hagetmau a Bordeaux. Lo sprinter belga della Soudal-Quick Step si è imposto in una volata di gruppo davanti al norvegese Soren Waerenskjold (Uno-X Mobility) e all’eritreo Biniam Girmay (NSM Cycling Team). Nessuna variazione in classifica generale: il capitano dell’UAE Team Emirates Tadej Pogacar resta al comando con un vantaggio di 2’38” su Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) e di 2’57” sul compagno di squadra Isaac Del Toro. Domani è prevista un’altra tappa per velocisti,la frazione di 180 km da Perigueux a Bergerac senza difficoltà altimetriche. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tour de France 2026, Merlier vince la settima tappa: Pogacar resta in maglia gialla

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