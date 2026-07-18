Un ciclista sloveno ha vinto la quattordicesima tappa del Tour de France, percorsa tra Mulhouse e Fellering per 155,3 km. Con questa vittoria, ha conquistato il suo quarto successo di fila nella corsa, mantenendo la maglia gialla in testa alla classifica generale. La tappa si è conclusa con il ciclista che ha superato gli avversari in un finale di volata. La corsa prosegue con il leader in testa alla classifica.

Roma, 18 lug. (Adnkronos) - Continua incontrastata la supremazia di Tadej Pogacar nel Tour del France 2026. Il campione sloveno della Uae Emirates, rasta al comando della corsa francese con la maglia gialla calando il poker, con il successo nella quattordicesima tappa, la Mulhouse-Fellering di 155,3 km. Il quattro volte vincitore della Grande Boucle, che già vede il quinti titolo, trionfa in solitaria dopo lo scatto a 8 km dal traguardo sulla dura salita del Col du Haag e precede sul traguardo il compagno di squadra Isaac Del Toro e il francese Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), a 38 secondi. Quarto posto per Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), mentre è quinto Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tour de France sempre più nel segno di Pogacar, vince 14esima tappa e cala il poker

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