Il Tour de France si è concluso con la vittoria di un ciclista che ha dominato la corsa, descrivendo l’esperienza come una giornata incredibile e senza parole. Ha dichiarato di aver vissuto un'emozione superiore anche ai sogni da bambino. La vittoria è stata ottenuta con pieno merito, e l’atmosfera della giornata è stata definita “pazzesca”.

Il Tour de France è finito. Tadej è stato straordinario, ha dominato e vinto con pieno merito. "È stata una giornata incredibile, sono senza parole, c'era un'atmosfera pazzesca. Sono felice di aver vinto per la quinta volta, ogni vittoria è sempre speciale: sette Tour sette podi, cinque vinti, è una cosa che non scriveresti nemmeno nei diari da bambini. La cosa importante è divertirsi in quello che si fa, avere una squadra dietro anche nei momenti difficili, per credere in te stesso e continuare a inseguire i sogni. È stato un peccato che Vingegaard sia caduto, ma sono sul podio con grandi campioni. Vuelta? Vediamo, intanto godiamoci il momento". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pogacar e il quinto Tour: "Emozione più grande anche dei sogni che avevo da bambino"

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Pogaar's Tourmalet Solo: The Christmas Morning Feeling

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