Marco Bezzecchi ha dichiarato che vincere al Mugello rappresenta un sogno d'infanzia, un obiettivo coltivato fin da piccolo, quando i genitori lo portavano a tifare. Ha anche menzionato il casco dedicato a un campione scomparso, affermando di aver sentito il bisogno di fare qualcosa per lui. Bezzecchi ha sottolineato che conquistare una vittoria in questo circuito ha un significato speciale rispetto ad altri traguardi.

Vincere altrove non è lo stesso che vincere al Mugello. Non per un italiano. “Vincere qui è un sogno che avevo fin da bambino, quando mi portavano i miei genitori a tifare”: parola di Marco Bezzecchi. Il suo inizio di stagione da dominatore della MotoGp trova il momento più alto nel Gp d’Italia: per la prima volta in carriera il 27enne riminese riesce a vincere davanti al pubblico toscano. Un successo costruito con una gara perfetta e vissuto con grande intensità, tra la dedica ad Alex Zanardi, l’abbraccio a Kimi Antonelli e la festa per una storica doppietta Aprilia. Bezzecchi ha dovuto lottare con un ritrovato Pecco Bagnaia, l’ultimo italiano a vincere al Mugello e terzo al traguardo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bezzecchi: “Vincere al Mugello è il sogno che avevo da bambino. Il casco per Zanardi? Mi son detto che anche io avrei dovuto far qualcosa”

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