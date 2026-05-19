Colaci presenza d’oro | Ho realizzato tutti i sogni che avevo da bambino

A 41 anni, dopo una carriera lunga e ricca di successi, il libero della squadra di pallavolo ha annunciato il suo ritiro. Nel corso degli anni ha partecipato a numerose vittorie e ha sempre avuto un ruolo di rilievo nelle competizioni. Con un sorriso e parole di gratitudine, ha dichiarato di aver realizzato i sogni che aveva da bambino, lasciando dietro di sé un percorso di trionfi e momenti memorabili. La sua presenza è stata costante nelle vittorie della squadra nel corso degli anni.

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