Colaci presenza d’oro | Ho realizzato tutti i sogni che avevo da bambino
A 41 anni, dopo una carriera lunga e ricca di successi, il libero della squadra di pallavolo ha annunciato il suo ritiro. Nel corso degli anni ha partecipato a numerose vittorie e ha sempre avuto un ruolo di rilievo nelle competizioni. Con un sorriso e parole di gratitudine, ha dichiarato di aver realizzato i sogni che aveva da bambino, lasciando dietro di sé un percorso di trionfi e momenti memorabili. La sua presenza è stata costante nelle vittorie della squadra nel corso degli anni.
Un finale con la ciliegina sulla torta lo sognavano tutti, ma più di ogni altro ci sperava il libero Massimo Colaci, sempre presente nelle vittorie di Perugia, a 41 anni chiude una carriera incredibile: "Mai avrei immaginato di vivere tutto questo. Ho realizzato quasi tutti i sogni che avevo da bambino, da quando ho iniziato a giocare, e ora voglio godermi questa medaglia. Mi sono divertito molto, negli ultimi due punti è stato strano, non avevo capito cosa stesse succedendo. Il coach mi ha detto di uscire per la standing ovation, poi però mi ha detto: 'Resta qui, allena tu'. L’arbitro non mi ha consentito del tutto di posizionarmi lì, ma è stato comunque bellissimo, anche se al momento non ho intenzione di allenare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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