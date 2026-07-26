Tadej Pogacar ha vinto il quinto Tour de France, raggiungendo il record di cinque successi, condiviso con ciclisti leggendari come Anquetil, Merckx, Indurain e Hinault. Il fuoriclasse sloveno ha dominato le tappe più impegnative, tra cui Tourmalet, Galibier, Alpe d’Huez e Le Markestein, senza rivali in salita o terreno. La sua vittoria si aggiunge alle sue precedenti affermazioni, confermando il suo ruolo di protagonista assoluto nel ciclismo.

Tourmalet, Galibier, Alpe d’Huez, Le Markestein. Non c’è rivale, terreno o salita che possa resistere a Tadej Pogacar. Il fuoriclasse sloveno ha dominato il Tour de France 2026 e ha raggiunto il record di 5 successi di Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Miguel Indurain e Bernard Hinault. Inoltre, è salito a 26 vittorie di tappa, a meno nove dalle 35 di Mark Cavendish. L’emblema del suo monopolio in giallo è il record di scalata dell’ Alpe d’Huez stabilito nella 19esima tappa. Quel 35’27”, che ha abbassato di 1’13” il precedente primato (36’40”) di Marco Pantani risalente al 1995. Un tempo storico, con una VAM (velocità ascensionale media) di 1.882 mh: allo stesso ritmo per un’ora avrebbe scalato 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pogacar, dominatore e despota: il quinto Tour de France come i miti del ciclismo. Il vero problema non sono numeri e record

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