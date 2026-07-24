Nella 18ª tappa del Tour de France, Tadej Pogacar ha superato il record di Marco Pantani sull’Alpe d’Huez, grazie a una rimonta spettacolare. La sua performance ha portato a una vittoria di tappa e a un nuovo record di salita. Pogacar ha completato la salita in un tempo inferiore rispetto a quello stabilito dal ciclista italiano. La tappa si è conclusa con una vittoria in solitaria, confermando il suo ruolo di protagonista della corsa.

Onnipotente. Non ci sono altri aggettivi per descrivere quanto fatto da Tadej Pogacar nella 18ª tappa del Tour de France con arrivo all’ Alpe d’Huez. Sulla mitica salita alpina lo sloveno ha dimostrato una volta in più la sua classe rimontando 3’20” sui fuggitivi e conquistando la quinta vittoria di tappa in quest’edizione e la ventiseiesima in totale alla Grande Boucle. A meno nove dal record di 35 del velocista Mark Cavendish. Un’impresa titanica, che sembrava impossibile ai piedi dell’Alpe d’Huez, ma è diventata realtà sui suoi iconici 13,8km di ascesa. Visto il ritardo notevole dal terzetto di testa, composto da Lenny Martinez, Richard Carapaz e Sepp Kuss, Pogacar è dovuto partire ai meno 12,5, seminando subito gli altri uomini di classifica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tour de France, Pogacar riscrive un altro pezzo di storia del ciclismo: polverizzato il record di Pantani sull’Alpe d’Huez dopo una rimonta epica

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TOUR DE FRANCE 2026 - POGACAR SEUL AU MONDE écrase la concurrence dans le Tourmalet, Seixas solide

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