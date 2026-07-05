Tour de France parte da Barcellona | Pogacar punta al quinto titolo Vingegaard sfida decisiva
Il Tour de France 2026 parte da Barcellona, con una tappa introduttiva in Spagna. La corsa vede in gara Pogacar, vincitore delle ultime due edizioni, che punta al quinto titolo, e Vingegaard, che si prepara a una sfida decisiva. La gara si svolge lungo diverse tappe, con i concorrenti che si confrontano su percorsi impegnativi. La partenza dalla Spagna segna l’inizio di un’edizione caratterizzata da questa duello tra i due ciclisti.
BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Tour de France 2026 prende il via dalla Spagna, regalando l’attesissima sfida tra Pogacar e Vingegaard. Da un lato, lo sloveno Pogacar, campione delle ultime due edizioni, punta al quinto successo nella mitica corsa gialla. Dall’altro lato, il danese Vingegaard, vincitore nel 2022 e 2023, arriva dopo la straordinaria vittoria al Giro d’Italia e mira alla doppietta Giro-Tour. Questi due ciclisti rappresentano il fulcro dell’azione alla vigilia della 113esima edizione della Grande Boucle, che prende il via domani con la crono a squadre di Barcellona e si concluderà domenica 26 luglio a Parigi. Il Percorso del Tour de France 2026. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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