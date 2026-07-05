BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Tour de France 2026 prende il via dalla Spagna, regalando l’attesissima sfida tra Pogacar e Vingegaard. Da un lato, lo sloveno Pogacar, campione delle ultime due edizioni, punta al quinto successo nella mitica corsa gialla. Dall’altro lato, il danese Vingegaard, vincitore nel 2022 e 2023, arriva dopo la straordinaria vittoria al Giro d’Italia e mira alla doppietta Giro-Tour. Questi due ciclisti rappresentano il fulcro dell’azione alla vigilia della 113esima edizione della Grande Boucle, che prende il via domani con la crono a squadre di Barcellona e si concluderà domenica 26 luglio a Parigi. Il Percorso del Tour de France 2026. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tour de France parte da Barcellona: Pogacar punta al quinto titolo, Vingegaard sfida decisiva.

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Tour de France 2026 – Assalto a Pogaar, ecco chi proverà a stravolgere lo status quo del ciclismo.

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