Pogacar 5° trionfo al Tour come i più grandi A Parigi vince Van der Poel dopo un’azione fenomenale

Da repubblica.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tadej Pogacar ha conquistato il suo quinto successo al Tour de France, pareggiando il record di grandi campioni del passato. La vittoria finale è arrivata a Parigi, dove il vincitore di tappa è stato Mathieu van der Poel, che ha superato i velocisti in un’ultima frazione caratterizzata da un attacco deciso. Pogacar ha attaccato nell’ultima tappa, mantenendo la maglia gialla fino alla fine. La corsa si è conclusa con Van der Poel che ha tagliato il traguardo davanti a tutti.

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Pokerissimo dello sloveno, che raggiunge Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain. Ultima tappa incredibile, Tadej attacca con Mathieu che vince precedendo i velocisti. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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Tadej Pogacar Says Booing Tour de France Riders Is Not Right

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