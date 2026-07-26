Pogacar 5° trionfo al Tour come i più grandi A Parigi vince Van der Poel dopo un’azione fenomenale
Tadej Pogacar ha conquistato il suo quinto successo al Tour de France, pareggiando il record di grandi campioni del passato. La vittoria finale è arrivata a Parigi, dove il vincitore di tappa è stato Mathieu van der Poel, che ha superato i velocisti in un’ultima frazione caratterizzata da un attacco deciso. Pogacar ha attaccato nell’ultima tappa, mantenendo la maglia gialla fino alla fine. La corsa si è conclusa con Van der Poel che ha tagliato il traguardo davanti a tutti.
Pokerissimo dello sloveno, che raggiunge Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain. Ultima tappa incredibile, Tadej attacca con Mathieu che vince precedendo i velocisti. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Tadej Pogacar Says Booing Tour de France Riders Is Not Right
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