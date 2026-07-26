Pnrr gli architetti campani | Serve una proroga

Binance Research: i prezzi del petrolio non influenzano l’andamento di Bitcoin, il fattore chiave è il capitale istituzionale NAPOLI – La scadenza del 31 agosto 2026 per la conclusione delle attività e degli adempimenti connessi agli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rischia di trasformarsi, per numerosi cantieri già avviati e in avanzato stato di esecuzione, in un limite difficilmente sostenibile. A richiamare l’attenzione del Governo, del Parlamento e delle istituzioni europee è la Federazione degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Campania, che riunisce gli Ordini provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno. 🔗 Leggi su 2anews.it

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