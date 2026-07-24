PNRR Architetti della Campania | Serve proroga per completare le opere

La Federazione regionale degli Architetti della Campania ha richiesto al Governo una proroga per completare le opere finanziate dal PNRR. La richiesta include anche un invito a intervenire presso le istituzioni europee e a mettere in atto misure di protezione per i cantieri già avviati. La richiesta è stata formulata in un contesto di necessità di adeguamenti temporali per rispettare le scadenze di progetto.

Tempo di lettura: 5 minuti La Federazione regionale degli Ordini degli Architetti chiede al Governo un’iniziativa urgente in sede europea e misure di salvaguardia per i cantieri già avviati. La scadenza del 31 agosto 2026 per la conclusione delle attività e degli adempimenti connessi agli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rischia di trasformarsi, per numerosi cantieri già avviati e in avanzato stato di esecuzione, in un limite difficilmente sostenibile. A richiamare l’attenzione del Governo, del Parlamento e delle istituzioni europee è la Federazione degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Campania, che riunisce gli Ordini provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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