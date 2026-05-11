Pnrr allarme degli architetti sulla scadenza del giugno 2026 | Cimino chiede la proroga al 2027
Gli architetti esprimono preoccupazione riguardo alla scadenza del 30 giugno 2026 prevista dal decreto Pnrr, recentemente convertito in legge. La data rappresenta il termine ultimo per completare gli interventi finanziati con il piano, suscitando timori tra i professionisti del settore. Un rappresentante del settore ha chiesto formalmente una proroga fino al 2027, evidenziando la difficoltà di rispettare le tempistiche attuali.
La recente conversione in legge del decreto Pnrr 2026 stabilisce il termine ultimo per gli interventi al 30 giugno del prossimo anno, una scadenza che preoccupa profondamente i professionisti del settore. Alfonso Cimino, presidente dell'Ordine degli architetti, ha evidenziato come una.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Notizie correlate
Leggi anche: Passaggio di consegne all'Ordine degli architetti, il grazie degli agronomi a La Mendola e gli auguri a Cimino
Leggi anche: Pnrr, la scadenza del 30 giugno si avvicina: 60 misure perentorie al 49% di avanzamento
Si parla di: Pnrr, allarme degli architetti sulla scadenza del giugno 2026: Cimino chiede la proroga al 2027; Meno di due mesi per il Pnrr, l'allarme degli architetti: Rischio incompiute e contenziosi infiniti.