Più valore ai salari e più Italia in un’Europa che conta | perché serve la proposta riformista

Da bergamonews.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I salari in Italia sono ancora sotto la media europea, mentre il paese fatica a competere sul piano economico. La proposta riformista punta a incrementare i salari e rafforzare la presenza del paese nell’Unione Europea. Nonostante ciò, il tema resta marginale nel dibattito pubblico e politico, nonostante rappresenti un elemento chiave per migliorare la posizione economica e sociale del paese.

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C’è un dato che dovrebbe orientare ogni discorso politico serio in vista delle prossime elezioni, eppure fatica a trovare spazio nel dibattito pubblico. L’Ufficio parlamentare di bilancio ha certificato che, dal 1990 a oggi, i salari del settore privato in Italia hanno perso il 6,6% in termini reali. Non tengono il passo dell’inflazione, e lo sappiamo bene ogni volta che facciamo la spesa. È la certificazione istituzionale di qualcosa che milioni di famiglie vivono ogni giorno. Allargando lo sguardo, il quadro è ancora più netto. Un confronto internazionale mostra che dal 1990 al 2024 le retribuzioni reali lorde dei dipendenti italiani sono scese dell’1,6%, mentre nella media OCSE sono cresciute del 35%: Francia e Germania viaggiano attorno al +33%, il Regno Unito supera il +48%, gli Stati Uniti sfiorano il +50%. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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I LAVORI più SOTTOPAGATI in Italia (e uno Richiede la Laurea)

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