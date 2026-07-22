Lavoro | Di Cola Cgil in Italia salari reali piu’ bassi del 1990 a Roma serve Conferenza cittadina

Le retribuzioni reali in Italia sono inferiori ai livelli del 1990, secondo quanto riferito da un rappresentante sindacale. In Francia e Germania sono aumentate di oltre il 30 per cento, in Spagna del 12,9 e nel Regno Unito del 48,4, nonostante le crisi condivise. A Roma si chiede una Conferenza cittadina per affrontare la questione.

In Italia, “le retribuzioni reali sono più basse del 1990. In Francia e Germania sono cresciute di oltre il 30 per cento, in Spagna del 12,9, nel Regno Unito del 48,4, Paesi che come il nostro hanno attraversato le stesse crisi. La fotografia dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio è implacabile e conferma quanto sosteniamo da tempo, ma avere ragione non è motivo di soddisfazione, tutt’altro”. Lo scrive su Facebook il segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio, Natale Di Cola. Declino delle Retribuzioni e Crescita del Pil. “Nel settore privato, tra il 1990 e il 2026, la retribuzione media si è ridotta del 6,6 per cento e i redditi più bassi hanno perso più del 40 per cento in termini reali – prosegue Di Cola -. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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