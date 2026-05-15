Criscitiello contro Binaghi | A Roma conta più il derby del tennis che sta vivendo solo grazie a Sinner Non può offendere il sistema calcio perchè in Italia…

Ieri sera, durante una trasmissione serale, il direttore di Sportitalia ha espresso alcune critiche rivolte a un dirigente sportivo riguardo alla priorità assegnata al derby di Roma rispetto al tennis, sottolineando che il successo attuale del tennis romano si deve principalmente a un singolo giocatore. Ha aggiunto che non si può accusare il sistema calcio di essere offeso, in quanto rappresenta un settore molto radicato nel paese. Le dichiarazioni sono arrivate in un momento di discussione sul rapporto tra vari sport e l’attenzione mediatica dedicata.

“A Roma se chiedete ‘è più importante Roma-Lazio, o due che giocano a tennis? Io sono stato a Roma un giorno e mezzo e si parlava solo del derby. Con tutto il rispetto vanno a vedere 8 mila persone Sinner che è un grande, ma quando non c’era Sinner.. Questi sono sport che vivono del singolo; il presidente della Federazione Tennis non può dire che l’opinione pubblica è più interessata al tennis che al calcio e non può dare del deficiente ad un dirigente. “Io faccio un fatturato maggiore rispetto all’altro, devo dire che l’altro è un deficiente? Ci sono modi e modi; se io sto facendo un buon lavoro e tu stai facendo un lavoro così e così, non vengo a dire che se un deficiente. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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