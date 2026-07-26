Massimo Oddo ha difeso Andrea Pirlo dalle critiche ricevute in questi giorni riguardo alla sua nomina come nuovo ct dell’Italia. Oddo ha affermato che su Pirlo ci sono preconcetti e ha commentato la situazione senza entrare nel merito delle decisioni ufficiali. Non sono stati forniti dettagli su eventuali dichiarazioni di altri soggetti coinvolti o su eventuali sviluppi futuri. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti nel mondo del calcio.

Massimo Oddo risponde alle critiche rivolte in questi giorni ad Andrea Pirlo dopo la notizia del suo imminente arrivo come ct dell’Italia. Massimo Oddo prende posizione e difende Andrea Pirlo. Intervenuto a La Stampa per commentare il dibattito attorno alla possibile nomina dell’ex centrocampista come prossimo CT della Nazionale, l’ex difensore ha voluto respingere le critiche sul percorso in panchina del suo ex compagno di squadra. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Oddo, che con Pirlo ha condiviso successi pesantissimi come la Champions League e il Mondiale, non considera corretto il racconto di una carriera da allenatore fallimentare. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Pirlo prossimo ct dell’Italia? Oddo lo difende: «Su di lui ci sono preconcetti»

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