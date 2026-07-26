L’accordo tra Pirlo e il club potrebbe saltare, dopo che sono emerse ombre legate a possibili coinvolgimenti russi. La scelta di Pirlo da parte di Maldini e Leonardo ha sollevato dubbi tra gli altri membri della dirigenza. Malagò sta valutando se mantenere o riconsiderare la decisione presa, mentre le trattative sono in fase di incertezza. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle prossime mosse.

Adesso che Pirlo è stato scelto da Maldini e Leonardo emergono nuovi dubbi ed ombre e Malagò è sempre più incerto sulla decisione presa Da pochi giorni è stato ufficializzatoPirlo come ct della Nazionale italiana; adesso però sorgono i dubbi non solo legati alle sue capacità tecniche, ma anche su questioni politiche, ciò in merito ad alcuni rapporti con la Russia. Dopo aver preso la scelta, secondo alcune indiscrezioni, pare cheMalagòabbia già fatto dietrofront e sia poco convinto della decisione. Non è passato tanto tempo da quando, a giugno, circa 600 droni e 90 missili, voluti daPutin, si abbattevano verso l’Ucraina. Nello stesso periodoAndrea Pirlo stringeva accordi a Mosca con una società di scommesse insieme al calciatore Artem Dzyuba, uno che non ha mai condannato l’invasione dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Pirlo, ombre russe: l’accordo potrebbe saltare. Malagò ci ripenserà?

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Ombre russe su Pirlo: ora laccordo per il ct rischia di saltare

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