Pirlo a rischio Malagò riflette Andrea in privato si sfoga sulle polemiche russe | politici ipocriti

Sabato, Andrea Pirlo ha vissuto un giorno turbolento. Venerdì, ha avuto un colloquio privato con il presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò, durante il quale si è sfogato sulle polemiche legate alle accuse di coinvolgimento russo. Pirlo ha definito i politici coinvolti “ipocriti”. La situazione mette a rischio il suo ruolo, mentre Malagò sta valutando la posizione da prendere.

Sabato poco tranquillo per Pirlo. È stato un sabato poco tranquillo quello di Andrea Pirlo. Che venerdì ha sentito il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò. Sabato invece no. Nemmeno uno squillo da Sabaudia. Malagò sta studiando il dossier Russia (e forse non solo). Il caso Fonbet, Pirlo global ambassador della società di scommesse che fa da propaganda a Putin. Per gli avvocati il caso non esiste, salterebbe il contratto con la rescissione dalla squadra di Dubai allenata dal potenziale ct della Nazionale italiana. Intanto si è scatenato l’inferno contro di lui. Da La Russa al ministro dello Sport Abodi, fino ai politici per il caso Russia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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