Ombre russe su Pirlo | ora l’accordo per il ct rischia di saltare

Notizia in breve

Il contratto tra il commissario tecnico della nazionale e una società di scommesse di Mosca sta creando tensioni. Il presidente della FIGC ha avviato un’analisi sulla situazione, mentre si discute sulla possibilità che l’accordo possa essere interrotto. Non ci sono ancora decisioni ufficiali, ma l’attenzione si concentra sulla relazione tra il tecnico e l’azienda russa. La questione ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori e le autorità sportive.