Pirlo non può essere il CT dell’Italia le pressioni dalla politica dopo i soldi incassati dalla Russia

Notizia in breve

La candidatura di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico della nazionale italiana ha suscitato polemiche. La politica ha espresso opposizione, in particolare a causa del suo ruolo di ambasciatore per Fonbet, società russa di scommesse sportive. La questione si è accesa dopo che Pirlo ha ricevuto compensi da Fonbet, collegandolo alle recenti tensioni tra Italia e Russia. La discussione si concentra sulla compatibilità del suo incarico con le relazioni diplomatiche e le normative vigenti.