Pirlo non può essere il CT dell’Italia le pressioni dalla politica dopo i soldi incassati dalla Russia
La candidatura di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico della nazionale italiana ha suscitato polemiche. La politica ha espresso opposizione, in particolare a causa del suo ruolo di ambasciatore per Fonbet, società russa di scommesse sportive. La questione si è accesa dopo che Pirlo ha ricevuto compensi da Fonbet, collegandolo alle recenti tensioni tra Italia e Russia. La discussione si concentra sulla compatibilità del suo incarico con le relazioni diplomatiche e le normative vigenti.
La possibilità che Andrea Pirlo possa diventare Ct dell'Italia è diventata un caso. La politica italiana insorge per via del suo ruolo come ambasciatore di Fonbet: provider russo di scommesse sportive. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Se dopo aver parlato con #Ancelotti e #Guardiola, perché si è voluto parlare con i migliori, la Nazionale si trovasse con #Pirlo in panchina, ci potrebbe essere un grosso problema. Con tutto l’affetto possibile, non c’era nessuno tra i primi due e il terzo? x.com
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