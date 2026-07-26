Pirlo non può essere il CT dell’Italia le pressioni dalla politica dopo i soldi incassati dalla Russia

Da fanpage.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La candidatura di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico della nazionale italiana ha suscitato polemiche. La politica ha espresso opposizione, in particolare a causa del suo ruolo di ambasciatore per Fonbet, società russa di scommesse sportive. La questione si è accesa dopo che Pirlo ha ricevuto compensi da Fonbet, collegandolo alle recenti tensioni tra Italia e Russia. La discussione si concentra sulla compatibilità del suo incarico con le relazioni diplomatiche e le normative vigenti.

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La possibilità che Andrea Pirlo possa diventare Ct dell'Italia è diventata un caso. La politica italiana insorge per via del suo ruolo come ambasciatore di Fonbet: provider russo di scommesse sportive. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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