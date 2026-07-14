Le quotazioni di Andrea Pirlo come possibile nuovo commissario tecnico della nazionale italiana sono in aumento. Il tecnico, ex giocatore della Juventus e della Sampdoria, potrebbe essere scelto per il ruolo. La sua relazione con Paolo Maldini, attuale dirigente, potrebbe influenzare la decisione. La candidatura di Pirlo si fa strada tra le opzioni per la guida della Nazionale.

Pirlo avanza come prossimo ct dell’Italia, la stima con Maldini apre uno scenario azzurro per il tecnico ex Juve e Sampdoria. Salgono le quotazioni di Andrea Pirlo come possibile nuovo ct dell’Italia. La candidatura dell’ex centrocampista non nasce soltanto da valutazioni tecniche, ma anche dal rapporto di profonda stima che lo lega a Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico della Nazionale. Come racconta La Gazzetta dello Sport, tra i due esiste un feeling costruito negli anni, fatto di valori condivisi, rispetto professionale e una visione comune del calcio. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Pirlo ct dell’Italia? Salgono le quotazioni: il legame con Maldini può pesare sulla scelta

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