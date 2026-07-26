Pirlo ct dell’Italia esplode il caso Russia | Non dovrebbe avere cariche nazionali

La possibile nomina di Andrea Pirlo come ct della nazionale italiana ha generato un dibattito politico, superando la sfera tecnica. Un esponente ha dichiarato che Pirlo non dovrebbe avere incarichi di rappresentanza nazionale, evidenziando tensioni e opposizioni alla scelta. La questione ha assunto una rilevanza pubblica, coinvolgendo opinioni di vari esponenti e alimentando discussioni sul ruolo e le responsabilità di figure di rilievo nel calcio italiano.

Roma, 26 luglio 2026 – Non è soltanto una scelta tecnica. E non riguarda più soltanto il futuro della panchina azzurra. La possibile nomina di Andrea Pirlo a commissario tecnico della Nazionale si è trasformata in un caso politico. Al centro delle polemiche c’è il rapporto dell’ex centrocampista con Fonbet, operatore russo di scommesse di cui Pirlo è ambasciatore internazionale. Un legame commerciale che, alla luce della guerra in Ucraina e delle sanzioni contro Mosca, viene giudicato incompatibile da diversi esponenti politici con un incarico ad alta esposizione pubblica come quello di ct dell’Italia. Calenda: “Chi fa propaganda per la Russia non dovrebbe avere cariche nazionali”. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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