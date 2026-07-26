Pirlo-Maldini nuova grana per Malagò | il nodo dei figli legati alle agenzie
Il legale dei figli di Pirlo e Maldini, coinvolto con i loro procuratori, potrebbe complicare la posizione di Malagò, presidente della Federcalcio. La questione riguarda i legami tra i figli e le agenzie di rappresentanza. La situazione si aggiunge alle recenti tensioni legate al caso betting russo. Le ore sono considerate delicate per Malagò, con possibili ripercussioni sulla gestione delle vicende sportive e legali.
Non solo il caso betting russa, il legale dei figli di Pirlo e Maldini con i procuratori può complicare tutto ancor di più: la situazione. Sono ore delicate per Giovanni Malagò, neo presidente della Federcalcio italiana. La possibile nomina di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico dell’ Italia continua a essere accompagnata da polemiche e interrogativi. Dopo il caso legato al contratto di sponsorizzazione con la società russa di scommesse Fonbet e i viaggi a Mosca dell’ex centrocampista, emerge ora un nuovo tema di opportunità. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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