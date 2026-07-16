Maldini ha dichiarato che il nuovo commissario tecnico dovrebbe essere Pirlo. La decisione non è ancora ufficiale e si attende ancora una conferma definitiva. La federazione calcistica sta cercando di convincere il presidente della Lega di serie A, che deve approvare la scelta. La nomina del nuovo allenatore è una delle priorità per il rilancio del calcio italiano, ma al momento non ci sono ancora annunci ufficiali. La situazione resta in attesa di sviluppi.

La fumata bianca non c’è e c’è ancora un po’ di tempo perché il calcio italiano “ferito” dia il benvenuto alla sua, nuova, guida in panchina. Ma in campo, ora, c’è un punto fermo o, meglio, un punto da cui ripartire: Paolo Maldini, il direttore tecnico azzurro e presidente del Club Italia ha indicato il nome di Pirlo come il suo prescelto per la futuro della Nazionale. Sono, queste, ore di contatti, colloqui, riflessioni. Maldini e Leonardo al telefono con Giovanni Malagò, numero uno della Figc dallo scorso 22 giugno. Sul tavolo, la lista, ristretta, di chi può viaggiare con i requisiti più giusti e logici verso l’Italia e, da ieri, qualcosa... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Maldini non ha dubbi: il ct giusto è Pirlo. Ora la missione è convincere Malagò

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Hahhaha ma dove, ha detto che la soglia di 30 per Furlani, o 50 per Calvelli non cambia un cazzo, perche nel finale approva tutto lui. Il massimo che puo aver fatto Elliott (e c'i sono 0 prove su questo) e se aveva qualche financial covenants con Cardinale nel x.com

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