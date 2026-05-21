Il finale della quinta stagione di The Boys si distingue da quello raccontato nei fumetti, poiché la conclusione degli episodi presenta differenze significative rispetto alla trama originale. La produzione televisiva ha scelto di adottare una strada diversa, mettendo in atto sviluppi narrativi e conclusioni che non si trovano nel materiale cartaceo. Questa scelta ha portato a un finale inaspettato, diverso da quello previsto dal fumetto, mantenendo comunque alcuni elementi chiave della storia.

Il gran finale della serie di Erik Kripke non poteva in alcun modo ricalcare quello delle pagine a fumetti di Garth Ennis per le scelte narrative compiute in passato Nella giornata di ieri è arrivato in streaming l'ottavo e ultimo episodio della quinta stagione di The Boys, nonché finale dell'intera serie Prime Video che ha concluso la sua corsa con non poche polemiche. La storia si è conclusa ma in modo molto diverso da quanto avveniva nelle pagine del fumetto originale scritto da Garth Ennis e disegnato da Darick Robertson. Cerchiamo di capire perché sono stati effettuati questi cambiamenti. Attenzione perché quello che segue è un articolo sul finale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Boys 5, perché il finale della serie è diverso da quello a fumetti

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THE BOYS Season 5 Episode 8 Finale TRAILER & FIRST LOOK

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