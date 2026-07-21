Un tabaccaio condannato a un anno e otto mesi con sospensione condizionale per aver ucciso un ladro durante un tentativo di furto. La sentenza è definitiva, ma i giudici hanno evidenziato differenze rispetto a un caso simile, ricostruendo i fatti e le responsabilità in modo diverso. Il proprietario del negozio non dovrà scontare la pena in carcere.

Franco Iachi Bonvin sconterà un anno e otto mesi con pena sospesa: due vicende spesso accostate, ma i giudici hanno ricostruito fatti e responsabilità in modo profondamente diverso. La vicenda di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour entrato in carcere dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per l’uccisione di due rapinatori, ha riportato l’attenzione su un altro caso che negli anni aveva fatto molto discutere: quello del tabaccaio di Pavone Canavese Franco Iachi Bonvin. I due episodi sono stati spesso messi a confronto nel dibattito pubblico, ma dal punto di vista giudiziario hanno avuto un esito molto diverso. Condanna definitiva, ma il tabaccaio non entrerà in carcere. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Tabaccaio uccise un ladro durante il furto: condanna definitiva ma niente carcere, perché il caso è diverso da quello di Mario Roggero

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TABACCAIO UCCISE UN LADRO: PENA RIDOTTA A 1 ANNO E 8 MESI, SVOLTA SHOCK IN APPELLO

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