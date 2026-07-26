Durante un’amichevole in Bosnia, un attaccante di quasi due metri ha segnato il gol del 1-1 contro l’Italia, contribuendo alla sconfitta nel playoff che ha eliminato la nazionale dalla qualificazione mondiale. Nel frattempo, l’ex allenatore di una squadra italiana, in attesa di seguire la nazionale azzurra, ha subito un gol da parte dello stesso attaccante che aveva già segnato in passato contro l’Italia.

Se credete al destino, alle coincidenze, ai segnali e a cose del genere, leggete le righe che verranno. C’era una volta una punta alta quasi due metri che contribuì a buttarci fuori dal Mondiale segnando l’1-1 sul campaccio di Zenica, in Bosnia-Italia, quello sfortunato playoff che vorremmo solo dimenticare. Si chiamava Bruno Tabakovic, e a distanza di quattro mesi torna di attualità sbucando dalla porta sul retro durante le ore decisive legate alla panchina della Nazionale. Tabakovic del Salisburgo ha segnato l'unico gol dei suoi nell'1-1 con lo United FC di Pirlo in amichevole, nel centro sportivo del Salzburg, a un’oretta di macchina da Geinberg, dove sta aspettando notizie dall’Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pirlo, ironia della sorte: mentre aspetta l'azzurro, prende gol in amichevole dal nostro carnefice in Bosnia

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