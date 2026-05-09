Shakira svela l’inno dei Mondiali 2026 e ironia della sorte il titolo è in italiano

Shakira ha annunciato il brano ufficiale dei Mondiali del 2026, con un titolo in italiano. Il torneo si svolgerà in Nord America, e questa sarà la prima volta che l’evento si svolge in tre nazioni diverse contemporaneamente. L’Italia non parteciperà per la terza volta consecutiva, mentre la cantante colombiana ha condiviso sui social alcune anteprime del suo nuovo inno. La presentazione ufficiale del brano è prevista nei prossimi giorni.

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I Mondiali si avvicinano. Come ben sappiamo, l’ Italia salterà il torneo per la terza volta di fila ma, per fortuna, a tirarci un po’ su il morale ci ha pensato Shakira. Fresca di concerto record a Copacabana, dove si è esibita davanti a oltre due milioni di persone, la popstar colombiana ha condiviso un breve video di un minuto che offre un assaggio del suo nuovo singolo, scrivendo sui social: “Dallo stadio Maracanã, ecco a voi ‘Dai Dai’, la canzone ufficiale della FIFA World Cup 2026”. Il brano, canzone ufficiale del torneo sportivo che si terrà negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, uscirà il 14 maggio. Si tratta del secondo inno ufficiale di Shakira, dopo Waka Waka (This Time for Africa) per i Mondiali del 2010 in Sudafrica.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Shakira svela l’inno dei Mondiali 2026 (e, ironia della sorte, il titolo è in italiano) ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Altro che Waka waka. Shakira lancia l’inno dei Mondiali (e usa l’italiano anche se noi non giochiamo) – Il video Shakira e Burna Boy: l’inno per i Mondiali 2026 accende il web? Domande chiave Perché il titolo del brano ha scatenato la rabbia dei tifosi italiani? Cosa nasconde il video promozionale girato nello stadio... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Dai Dai batterà Waka Waka? Shakira svela l’inno dei Mondiali 2026: ascoltala ora; Shakira svela la canzone ufficiale dei Mondiali 2026 - Video; La nuova canzone di Shakira per i Mondiali e l’assenza dell’Italia | perché il web urla alla beffa. Shakira canterà l'inno ufficiale dei mondiali, Dai, daiA distanza di sedici anni da Waka waka, Shakira torna a cantare l'inno ufficiale dei mondiali di calcio. Sarà Dai, dai della popstar colombiana la canzone che farà da ideale colonna sonora alle ga ... rockol.it Dai Dai batterà Waka Waka? Shakira svela l’inno dei Mondiali 2026: ascoltala oraShakira ha svelato Dai Dai, il nuovo inno dei Mondiali 2026 con Burna Boy: l’anteprima ha già acceso i social. rds.it