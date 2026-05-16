Estrazione a sorte di Provenzano La Selva aspetta dal 2015 Pantera e 31 maggio | 6 uscite
Da quando nel 2015 si attende l’estrazione a sorte di un noto imputato, il procedimento è ancora in corso. La comunità locale si prepara per gli eventi che si svolgono tra fine maggio e inizio giugno, tra cui le uscite di due figure coinvolte il 31 maggio e il 6 giugno. Nonostante le temperature siano quasi invernali, le tradizioni legate alle celebrazioni popolari continuano a mantenere vivo l’interesse e l’attesa nei giorni che precedono le manifestazioni.
di Laura Valdesi Temperature quasi invernali. Ma l’atmosfera paliesca si riscalda con il passare dei giorni. Il 31 maggio l’estrazione a sorte di quattro Contrade completerà il canape di Provenzano dando il via al primo ’valzer’ dirigenze-fantini in attesa di quello altrettanto vorticoso, dopo l’assegnazione dei cavalli. Il lavoro svolto finora è quasi congelato in questi giorni che mancano all’appuntamento con la sorte. Nel senso che nei mesi scorsi ogni capitano ha messo fieno in cascina in attesa di sapere se il 2 luglio correrà. Affiancando le sei che sono sul tufo di diritto: Onda, Civetta, Giraffa, Leocorno, Aquila e Torre. Il Nicchio, come noto, è squalificato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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