Andrea Pirlo si mostra infastidito dalle accuse considerate strumentali e dall’ambiente nervoso che si respira nel ritiro dello United FC. Durante l’amichevole a porte chiuse contro il Salisburgo, il tecnico non ha commentato il proprio futuro, ma ha seguito attentamente le notizie e le indiscrezioni circolate. Le ore sono decisive e si intensificano le tensioni tra le parti coinvolte. Pirlo rimane in silenzio, mentre si attende una svolta nelle prossime ore.

Nel silenzio, qualcosina si muove. Andrea Pirlo, impegnato oggi nel centro sportivo del Salisburgo per l’amichevole contro gli austriaci - gara a porte chiuse -, non ha parlato a proposito del suo futuro in azzurro, ma nel frattempo ascolta e legge tutto. Maldini e Leonardo l’hanno scelto come nuovo c.t., lui ha dato l’ok con l’entusiasmo di chi non vede l’ora di ripartire, ma il polverone alzatosi nelle ultime ore legato allo sponsor russo Fonbet ha spinto il presidente della Figc Giovanni Malagò a prendersi un altro po' di tempo per riflettere ancora. Ciò che filtra attorno al pensiero del Maestro e del suo entourage, tuttora a lavoro per liberare l’allenatore dallo United FC di Dubai, è un leggero fastidio legato ad accuse strumentali, anche ipocrite, legate ovviamente agli ambienti politici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pirlo infastidito per le "accuse strumentali": dal ritiro dello United Fc filtra nervosismo. Ore decisive

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pirlo infastidito per il polverone Russia: dal ritiro dello United Fc filtra nervosismo. Ore decisiveDurante un allenamento a porte chiuse in Austria, Pirlo ha mostrato nervosismo, mentre si attendeva una decisione sul suo futuro.

Leggi anche: Pirlo in ritiro in Lettonia, Mancini attende e spera. Ore decisive per la scelta del ct: le ultime

Argomenti più discussi: Kings World Cup Clubs 2026, tutto ciò che c'è da sapere: squadre, format, calendario e dove vederla su DAZN; Com’è che possibile che Maldini e Malagò non si fossero accordati sul ct della Nazionale?.

Pirlo infastidito per il polverone Russia: dal ritiro dello United Fc filtra nervosismo. Ore decisiveL'allenatore, impegnato oggi nel centro sportivo del Salisburgo per l’amichevole contro il Salisburgo, sta aspettando il via libero di Malagò. Avvocati fiduciosi, filtra ottimismo ... gazzetta.it

LA PRIMA PAGINA DEL MATTINO DI NAPOLI EDIZIONE NAZIONALE Giallo di Eboli, confessa il killer di Luigi Esposito: Troppo pressante, ero infastidito dalle sue attenzioni COSÌ L'HO COLPITO E GLI HO DATO FUOCO Tunisino 26enne arrestato in un x.com

Ultimi aggiornamenti: 26 lug 2026, 15:08Filtra nervosismo da parte dell'allenatore italiano per il polverone sul marchio russo di betting. calciomercato.com