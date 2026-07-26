Durante un allenamento a porte chiuse in Austria, Pirlo ha mostrato nervosismo, mentre si attendeva una decisione sul suo futuro. Nel frattempo, dal ritiro dello United FC filtrano segnali di tensione. Pirlo, presente sul campo, non ha commentato pubblicamente, ma si è concentrato sull’amichevole senza rilasciare dichiarazioni. La situazione rimane in sospeso, con le ore decisive che si avvicinano.

Nel silenzio, qualcosina si muove. Andrea Pirlo, impegnato oggi nel centro sportivo del Salisburgo per l’amichevole contro gli austriaci - gara a porte chiuse -, non ha parlato a proposito del suo futuro in azzurro, ma nel frattempo ascolta e legge tutto. Maldini e Leonardo l’hanno scelto come nuovo c.t., lui ha dato l’ok con l’entusiasmo di chi non vede l’ora di ripartire, ma il polverone alzatosi nelle ultime ore legato allo sponsor russo Fonbet ha spinto il presidente della Figc Giovanni Malagò a prendersi un altro po' di tempo per riflettere ancora. Ciò che filtra attorno al pensiero del Maestro e del suo entourage, tuttora a lavoro per liberare l’allenatore dallo United FC di Dubai, è un leggero fastidio legato ad accuse strumentali, anche ipocrite, legate ovviamente agli ambienti politici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Russia.

© Gazzetta.it - Pirlo infastidito per il polverone Russia: dal ritiro dello United Fc filtra nervosismo. Ore decisive

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Pirlo in ritiro in Lettonia, Mancini attende e spera. Ore decisive per la scelta del ct: le ultime

Leggi anche: Nazionale, ore decisive per la panchina: sale il nome di Pirlo

Si parla di: Com’è che possibile che Maldini e Malagò non si fossero accordati sul ct della Nazionale?.

Pirlo infastidito per il polverone Russia: dal ritiro dello United Fc filtra nervosismo. Ore deciseL'allenatore, impegnato oggi nel centro sportivo del Salisburgo per l’amichevole contro il Salisburgo, sta aspettando il via libero di Malagò. Avvocati fiduciosi, filtra ottimismo ... gazzetta.it

Pirlo, il viaggio a Mosca e la pubblicità al bookmaker russo: la nomina da ct può saltare. Malagò rifletteDallo scorso ottobre l'ex centrocampista è global ambassador per una società di betting russa, una sponsorizzazione che sta spingendo la Federazione a valutare se sia opportuno sceglierlo come ct ... gazzetta.it