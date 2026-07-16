Pirlo in ritiro in Lettonia Mancini attende e spera Ore decisive per la scelta del ct | le ultime
Il tecnico italiano è in ritiro in Lettonia con lo United FC di Dubai. La decisione sulla nomina del nuovo commissario tecnico è prevista nelle prossime ore. Il tecnico, vincitore di un titolo europeo nel 2021, aspetta aggiornamenti. Il commissario tecnico attuale, invece, resta in attesa di un esito ufficiale.
Il "Maestro", preferito di Maldini e Leonardo, è in ritiro in Lettonia con lo United Fc di Dubai. Il tecnico campione d'Europa nel 2021 attende sviluppi con speranza. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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