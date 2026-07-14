Nazionale ore decisive per la panchina | sale il nome di Pirlo

Oggi si sono svolti incontri decisivi per la panchina della nazionale di calcio. Si fa sempre più insistente il nome di Pirlo come possibile allenatore. La rivoluzione inizia con il nuovo staff dirigenziale, che comprende anche Paolo Maldini, arrivato come direttore tecnico e Presidente del Club Italia, e Leonardo, in qualità di advisor strategico. La squadra di vertice ha completato le nomine di alcuni ruoli chiave.

La rivoluzione in casa azzurra è partita ufficialmente. Con le caselle dirigenziali colmate con l'arrivo di Paolo Maldini, ex Milan, nel ruolo di direttore tecnico e Presidente del Club Italia, e di Leonardo in veste di advisor strategico, la Nazionale ha finalmente ritrovato le sue guide. Ora, però, manca il tassello più importante, l'uomo che dovrà sedersi sulla panchina azzurra: il Commissario Tecnico. Nazionale, caccia al commissario tecnico. I tempi stringono e il presidente del CONI Malagò ha tracciato la strada fissando una deadline: la scelta definitiva arriverà alla fine di questa settimana. Tar i grandi nomi in corsa, uno in particolare sta prendendo sempre più quota: quello di Andrea Pirlo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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