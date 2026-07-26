Pirlo in Nazionale a rischio | è ambassador di un bookmaker russo vicino a Putin

Andrea Pirlo, attualmente ambassador di un bookmaker russo vicino al governo di Mosca, è in forse per la posizione di commissario tecnico della Nazionale. La decisione definitiva sul suo possibile incarico sarà presa dal presidente della federazione nazionale, che deve ancora comunicare l'esito. La candidatura di Pirlo rimane in bilico, mentre la trattativa con altri candidati prosegue. La scelta potrebbe essere annunciata nelle prossime settimane.

. A Malagò la decisione definitiva sul papabile ct. La strada che doveva portare Andrea Pirlo sulla panchina della Nazionale rischia di interrompersi prima ancora di iniziare. Secondo le indiscrezioni di La Gazzetta dello Sport e Il Corriere dello Sport, il futuro dell’ex centrocampista è compromesso dagli accordi commerciali stretti tempo fa con Fonbet, il principale bookmaker russo noto per le vicinanze al regime di Vladimir Putin. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il ruolo di Ambassador e la decisione di Malagò. Per la società russa Pirlo ricopre tuttora il ruolo di “global ambassador”, con promozioni e sconti associati al suo volto ancora presenti sul sito della compagnia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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