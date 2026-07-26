Notizia in breve

Il 9 ottobre 2025, Andrea Pirlo è stato nominato nuovo commissario tecnico della nazionale. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti, anche a causa di un collegamento con un’azienda di scommesse russa, sponsor di un club di calcio. L’azienda, coinvolta in sanzioni internazionali, è stata al centro di polemiche legate a un oligarca, uno scacchista e le restrizioni imposte. La questione ha portato a discussioni pubbliche e a critiche sulla scelta di Pirlo.