L' oligarca lo scacchista le sanzioni il mondo di Fonbet lo sponsor russo che getta ombre su Pirlo

Da gazzetta.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 9 ottobre 2025, Andrea Pirlo è stato nominato nuovo commissario tecnico della nazionale. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti, anche a causa di un collegamento con un’azienda di scommesse russa, sponsor di un club di calcio. L’azienda, coinvolta in sanzioni internazionali, è stata al centro di polemiche legate a un oligarca, uno scacchista e le restrizioni imposte. La questione ha portato a discussioni pubbliche e a critiche sulla scelta di Pirlo.

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Per capire la genesi delle polemiche intorno al nuovo ct, dobbiamo tornare indietro fino al 9 ottobre 2025. Quel giorno Andrea Pirlo è diventato global brand ambassador di Fonbet, il principale bookmaker russo legato al nome Sergey Lomakin, oligarca e proprietario - tra le altre - anche dello United Fc, il club degli Emirati Arabi Uniti che l’ex juventino allena dal maggio 2005. L’annuncio della partnership aveva già suscitato scalpore, soprattutto per il rapporto tra Pirlo e l’ucraino Shevchenko. Ma chi è davvero Sergey Lomakin e cosa rappresenta Fonbet per il mercato russo? Partiamo dalla figura di Lomakin, oligarca con un patrimonio da 1,2 miliardi di dollari (dati del 2025) che Forbes classifica al 1951° posto tra gli uomini più ricchi al mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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