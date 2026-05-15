Lo United FC di Pirlo scrive la storia | arriva la prima promozione nella Pro League degli Emirati

Lo United FC, allenato dall’ex calciatore di Juventus Andrea Pirlo, ha raggiunto un risultato importante salendo per la prima volta nella Pro League degli Emirati. La squadra ha ottenuto questa promozione dopo aver concluso la stagione con risultati positivi, conquistando i punti necessari per salire di categoria. La promozione rappresenta un passo significativo per il club, che ora si prepara ad affrontare una nuova sfida nel massimo campionato nazionale. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

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